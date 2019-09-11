Ветерану из Ижевска вручили медаль в честь 75-летия освобождения Белоруссии от фашистов

СЕГОДНЯ 16:15 2019-09-11T16:15:12+03:00

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10 сентября Глава Ижевска вручил ветерану Великой Отечественной войны Виктору Алексеевичу Попову юбилейную медаль «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков». Об этом сообщила пресс-служба Администрация города.

Виктор Алексеевич получил награду в домашней обстановке, потому что не смог присутствовать на торжественном вручении в августе.

СПРАВКА КП*

Виктор Алексеевич Попов родился 15 марта 1923 года. Окончил учёбу в Харьковском пехотном училище в день, когда началась война – 22 июня 1941 года. Пройдя ускоренные миномётные курсы, уже через месяц командовал ротой. Прошел путь от Москвы до Восточной Пруссии и Чехословакии. В числе лучших бойцов был удостоен чести стать участником знаменитого Парада Победы 45-го года. После Москвы Виктор Алексеевич снова вернулся на место дислокации своей части, в Вену. Демобилизоваться он смог только через два года. После демобилизации переехал в Ижевск и более 40 лет проработал на Ижевском мотозаводе.

*Данные пресс-службы Администрации Ижевска

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