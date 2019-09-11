Мобильная коммерция в Удмуртии набирает обороты

СЕГОДНЯ 16:44 2019-09-11T16:44:23+03:00

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Tele2* подвела итоги работы компании в сегменте мобильной коммерции. По данным компании, оборот сервиса в Удмуртии за год увеличился на 80%, а самыми популярными услугами стали покупки в Google Play, оплата размещения объявлений на сайтах, мобильные и денежные переводы, а также оплата онлайн-игр.

Мобильный оператор Tele2 отмечает рост популярности услуг мобильной коммерции в Удмуртии. За год оборот сервиса среди абонентов республики увеличился почти на 80%. При этом число пользователей услугами мобильной коммерции выросло на четверть, а сумма одного платежа в среднем составила 464 рубля - этот показатель вырос на 26% по сравнению с первым полугодием прошлого года. С помощью сервиса абоненты Tele2 в Удмуртии активно оплачивают покупки в GooglePlay, размещают объявления на сайтах, участвуют в благотворительности, совершают мобильные и денежные переводы и оплачивают онлайн-игры.

За последние два года компания расширила линейку финансовых сервисов и объединила их на уникальной интерактивной площадке market.tele2.ru. Портал позволяет всем желающим совершать платежи и переводы, оплачивать более 30 тысяч товаров и услуг со счета мобильного телефона, а также получать банковские продукты. В частности, пользователи сервиса могут оформить кредитную или дебетовую карту одного из банков-партнеров, выбрав индивидуальные условия и программу лояльности, а также получив дополнительные бонусы на связь от Tele2. Набирает популярность и инвестиционный сервис оператора, позволяющий получить денежный бонус от Tele2 на личный мобильный счет при открытии вклада.

Кроме того, на площадке market.tele2.ru клиентыTele2 могут подписаться на сервис kioZk и получить доступ к сотням периодических изданий. Среди популярных услуг – интернет-шопинг с fashion-агрегаторомClouty, где представлено около 2,5 млн товаров с выгодой до 90%, и круглосуточная консультация ветеринара.

- Развитие сервисов мобильной коммерции – это еще один шаг Tele2 навстречу нашим абонентам. В современном ритме жизни пользователи мобильной связи все чаще оплачивают услуги и совершают покупки «на ходу» – с личного мобильного счета. Это просто, доступно, удобнее, чем с десктопа и позволяет значительно сократить время. Мы постоянно анализируем востребованность сервисов мобильной коммерции у наших абонентов и расширяем спектр услуг, доступных для оплаты с мобильного счета, с учетом их запросов и ожиданий, - отмечает коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2, Алексей Сидоров.

гуглплей, киозк, клаути

ИСТОЧНИК KP.RU