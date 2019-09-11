2019-09-11T18:58:44+03:00
Здоровье

Льготные лекарства для перенесших инфаркт жителей Удмуртии поступили в госаптеки

Для этих целей выделено более 10 млн рублей
Анастасия Волкова
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ФОТО: PixabayФОТО: Pixabay
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10,26 млн рублей выделили на закупку лекарств жителям Удмуртии, перенесшим инфаркт миокарда. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Долгое время препараты для данной категории населения не поступали в республику: не было средств. Сейчас же правительства выделило дополнительные деньги. В госаптеках уже появилась первая партия лекарств - их можно получить по рецепту. Дополнительная поставка ожидается уже в октябре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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