Льготные лекарства для перенесших инфаркт жителей Удмуртии поступили в госаптеки
10,26 млн рублей выделили на закупку лекарств жителям Удмуртии, перенесшим инфаркт миокарда. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Долгое время препараты для данной категории населения не поступали в республику: не было средств. Сейчас же правительства выделило дополнительные деньги. В госаптеках уже появилась первая партия лекарств - их можно получить по рецепту. Дополнительная поставка ожидается уже в октябре.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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