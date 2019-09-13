Почти 9,5 тонн макулатуры собрали ижевчане для восстановления парашютной вышки

СЕГОДНЯ 06:38 2019-09-13T06:38:21+03:00

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Почти 9,5 тонн макулатуры собрали ижевчане с начала акции «Новая жизнь парашютной вышки». Об этом сообщает пресс-служба Администрации города.

Лидерами по сдаче бумаги стали школа №17, детские сады №250 и №132. Общими усилиями дети родители и учителя сдали в пункт приема более 2,2 тонн.

- Приглашаем всех горожан принять участие в акции! Собранную макулатуру несем в пункты сбора: школы, детские сады, библиотеки и районные Администрации, - призвали в ведомстве.

До 30 сентября ижевчанам предстоит собрать еще более 490 тонн бумаги. Вырученные со сдачи макулатуры деньги пойдут на восстановление парашютной вышки. Самые активные участники акции получат призы: полет в аэротрубе или на параплане, а также прыжок с парашютом.

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ИСТОЧНИК KP.RU