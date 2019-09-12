Стало известно, какие улицы перекроют в день выступления «Русских витязей»

СЕГОДНЯ 15:34 2019-09-12T15:34:03+03:00

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21 сентября в 14:00 в Ижевске в честь Дня Оружейника выступят «Русские витязи». По постановлению администрации города, перекроют движение на следующих участках:

-ул. Пушкинская – от Кирова до ул. Советская (кроме общественного транспорта);

-ул. Милиционная – от ул. Бородина до ул. Кирова;

-Набережная имени зодчего Дудина – от ул. Милиционная до ул. Песочная;

-Южная Набережная – от ул. Милиционная до ул. Телегина;

-ул. М. Горького – от ул. К. Либкнехта до ул. Кирова (кроме общественного транспорта);

-ул. Песочная от ул. Береговая до ул. набережная имени зодчего Дудина.

Власти прибегли к этим мерам, чтобы избежать пробок в центре города.

Кстати, 20 сентября «Русские витязи» проведут тренировочные полеты над Ижевском.

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ИСТОЧНИК KP.RU