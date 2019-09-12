Стало известно, какие улицы перекроют в день выступления «Русских витязей»
21 сентября в 14:00 в Ижевске в честь Дня Оружейника выступят «Русские витязи». По постановлению администрации города, перекроют движение на следующих участках:
-ул. Пушкинская – от Кирова до ул. Советская (кроме общественного транспорта);
-ул. Милиционная – от ул. Бородина до ул. Кирова;
-Набережная имени зодчего Дудина – от ул. Милиционная до ул. Песочная;
-Южная Набережная – от ул. Милиционная до ул. Телегина;
-ул. М. Горького – от ул. К. Либкнехта до ул. Кирова (кроме общественного транспорта);
-ул. Песочная от ул. Береговая до ул. набережная имени зодчего Дудина.
Власти прибегли к этим мерам, чтобы избежать пробок в центре города.
Кстати, 20 сентября «Русские витязи» проведут тренировочные полеты над Ижевском.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Концерт «Любэ», прилет «Русских витязей» и фейерверк: программа на День Оружейника в Ижевске
Мужчина в Удмуртии упал с крыши гимназии и погиб
Молодожены попросили подарить им на свадьбу игрушки, чтобы потом передать их детскому саду
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Дороги в Ижевске»