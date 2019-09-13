Ижевчане смогут привиться от гриппа в торговых центрах
13 и 14 сентября ижевчане могут привиться от гриппа в торговых центрах: будут работать мобильные пункты вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.
Так, уже сегодня, 13 сентября с 16:00 до 19:00 прививку можно будет поставить в ТЦ «Сигма». А в субботу, 14 сентября – в ТЦ «Талисман» с 11:00 до 17:00 и в ТЦ «Матрица» с 12:00 до 15:00.
При себе нужно иметь медицинский паспорт и полис.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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