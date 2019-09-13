2019-09-13T06:47:41+03:00
Здоровье

Ижевчане смогут привиться от гриппа в торговых центрах

Мобильные пункты будут работать 13 и 14 сентября
Анастасия Волкова
Поделиться:
ФОТО: АрхивФОТО: Архив
Изменить размер текста:

13 и 14 сентября ижевчане могут привиться от гриппа в торговых центрах: будут работать мобильные пункты вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Так, уже сегодня, 13 сентября с 16:00 до 19:00 прививку можно будет поставить в ТЦ «Сигма». А в субботу, 14 сентября – в ТЦ «Талисман» с 11:00 до 17:00 и в ТЦ «Матрица» с 12:00 до 15:00.

При себе нужно иметь медицинский паспорт и полис.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жители Удмуртии смогут бесплатно посетить врача-онколога

Продолжается конкурс «Лучшая клиника-2019». Голосуй за любимого врача, клинику, больницу или санаторий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости медицины и здравоохранения в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Светофоры с кнопкой появятся на нескольких улицах Ижевска
Сквер молодоженов откроют в Ижевске
Федеральный розыск: в Ижевске задержан организатор финансовой пирамиды из Казани
Почти 9,5 тонн макулатуры собрали ижевчане для восстановления парашютной вышки
Около ТЦ в Ижевске массово погибли синицы
В ГИБДД по Удмуртии рассказали подробности ДТП с двумя погибшими
ДТП с автобусом в Ижевске: помех движению не было
Стало известно, какие улицы перекроют в день выступления «Русских витязей»
Мужчина в Удмуртии упал с крыши гимназии и погиб
Появились планы на здание гостиницы «Юбилейная» в Ижевске
Жителя Ижевска подозревают в создании наркопритона
Молодожены в Ижевске попросили в подарок детские игрушки, чтобы передать их садику
Определили темы сочинений для старшеклассников в Ижевске
Сотрудника фонда поддержки предпринимательства подозревают в крупной краже
Ижевчанина подозревают в выращивании мака
Нашли тело девушки, которая пропала 10 сентября