2019-09-13T07:14:33+03:00
Общество

Федеральный розыск: в Ижевске задержан организатор финансовой пирамиды из Казани

Женщина скрылась от органов следствия
Анастасия Волкова
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ФОТО: АрхивФОТО: Архив
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12 сентября полицейские из Ижевска задержали организатора финансовой пирамиды. Им оказалась 58-летняя женщина из Казани, находившаяся в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

- Установлено, что задержанная совершила ряд мошенничеств по типу «финансовой пирамиды», обещая гражданам повышенные денежные выплаты в сфере страхования. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). От органов следствия женщина скрылась, в результате чего была объявлена в федеральный розыск, - рассказали в ведомстве.

Мошенница уже доставлена в Казань и передана инициаторам розыска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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