Федеральный розыск: в Ижевске задержан организатор финансовой пирамиды из Казани
12 сентября полицейские из Ижевска задержали организатора финансовой пирамиды. Им оказалась 58-летняя женщина из Казани, находившаяся в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.
- Установлено, что задержанная совершила ряд мошенничеств по типу «финансовой пирамиды», обещая гражданам повышенные денежные выплаты в сфере страхования. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). От органов следствия женщина скрылась, в результате чего была объявлена в федеральный розыск, - рассказали в ведомстве.
Мошенница уже доставлена в Казань и передана инициаторам розыска.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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