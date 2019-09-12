Мужчина в Удмуртии упал с крыши гимназии и погиб
Он ремонтировал кровлю
Мужчина ремонтировал крышу гимназииФото: Анастасия Захарова
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40-летний мужчина погиб, когда ремонтировал крышу гимназии №6 в Глазове. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.
Погибший работал без страховочного троса. Он упал с третьего этажа.
Сейчас проводится проверка. После нее дадут оценку соблюдениям требований законодательства в области охраны труда.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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