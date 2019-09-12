2019-09-12T15:18:25+03:00
Происшествия

Мужчина в Удмуртии упал с крыши гимназии и погиб

Он ремонтировал кровлю
Анастасия Захарова
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Мужчина ремонтировал крышу гимназииМужчина ремонтировал крышу гимназииФото: Анастасия Захарова
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40-летний мужчина погиб, когда ремонтировал крышу гимназии №6 в Глазове. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Погибший работал без страховочного троса. Он упал с третьего этажа.

Сейчас проводится проверка. После нее дадут оценку соблюдениям требований законодательства в области охраны труда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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