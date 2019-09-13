2019-09-13T07:41:07+03:00
Общество

Сквер молодоженов откроют в Ижевске

Он появился в Устиновском районе города
Анастасия Волкова
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ФОТО: PixabayФОТО: Pixabay
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Сегодня, 13 сентября, в 13:00 в Устиновском районе Ижевска состоится торжественное открытие сквера молодоженов. Он появился около жилых домов №№ 33, 37 и 39 по ул.Петрова. Об этом сообщает Администрация города.

Общая площадь сквера составляет более 5 тысяч квадратных метров. Основную часть территории занимает газон. Здесь установили фонари и скамеечки, высадили цветы и засыпали дорожки для прогулок.

Главным символом сквера стала специальная скамейка для молодоженов – знак согласия, уважения, гостеприимства и любви.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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