Где и когда в ближайшее время выступит фигуристка из Ижевска Алина Загитова?
У фигуристов начался соревновательный сезон. Когда и где будет выступать уроженка Ижевска Алина Загитова, узнала «Комсомолка».
Как сообщается в группе «Алина Загитова|Alina Zagitova [OFFICIAL]» «ВКонтакте», расписание предстоящих соревнований Алины в нынешнем сезоне выглядит так:
Japan Open* 2019
Дата проведения: 5 октября 2019 года
После соревнований состоится шоу Carnival on Ice*
III этап Гран-при в Гренобле, Франция
Дата проведения: 1-3 ноября 2019
VI этап Гран-при в Саппоро, Япония
Дата проведения: 22 - 24 ноября 2019
Напомним, что 8 сентября Алина Загитова выступила с новой произвольной программой. На стадионе «Лужники» в рамках предсезонного контрольного катания она предстала перед зрителями в образе Клеопатры.
*Джапан Опен, Карнавал он Айс
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Новая произвольная программа Загитовой.Алина Загитова исполнила произвольную программу в рамках предсезонных контрольных прокатов в Лужниках. Олимпийская чемпионка предстала перед зрителями в образе египетской царицы Клеопатры. Не пропустите выступление Алины на сайте Первого канала!
ИСТОЧНИК KP.RU
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