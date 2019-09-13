2019-09-13T12:25:53+03:00
Звезды

Где и когда в ближайшее время выступит фигуристка из Ижевска Алина Загитова?

Расписание предстоящих соревнований спортсменки
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: ReutersФото: Reuters
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У фигуристов начался соревновательный сезон. Когда и где будет выступать уроженка Ижевска Алина Загитова, узнала «Комсомолка».

Как сообщается в группе «Алина Загитова|Alina Zagitova [OFFICIAL]» «ВКонтакте», расписание предстоящих соревнований Алины в нынешнем сезоне выглядит так:

Japan Open* 2019

Дата проведения: 5 октября 2019 года

После соревнований состоится шоу Carnival on Ice*

III этап Гран-при в Гренобле, Франция

Дата проведения: 1-3 ноября 2019

VI этап Гран-при в Саппоро, Япония

Дата проведения: 22 - 24 ноября 2019

Напомним, что 8 сентября Алина Загитова выступила с новой произвольной программой. На стадионе «Лужники» в рамках предсезонного контрольного катания она предстала перед зрителями в образе Клеопатры.

*Джапан Опен, Карнавал он Айс

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Новая произвольная программа Загитовой.Алина Загитова исполнила произвольную программу в рамках предсезонных контрольных прокатов в Лужниках. Олимпийская чемпионка предстала перед зрителями в образе египетской царицы Клеопатры. Не пропустите выступление Алины на сайте Первого канала!

ИСТОЧНИК KP.RU

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