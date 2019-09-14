2019-09-14T09:53:51+03:00
Общество

Один из трех лучших российских водителей трамвая живет в Ижевске

В Казани подвели итоги XVII Всероссийского конкурса профессионального мастерства
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: пресс-служба ИжГЭТФото: пресс-служба ИжГЭТ
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Водитель трамвая из Ижевска занял на XVII Всероссийском конкурс профессионального мастерства третье место. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Первое место занял водитель из Екатеринбурга, второе – водитель из Коломны.

Конкурс проходил в Казани с 11 по 13 сентября. ИжГорЭлектроТранс» представлял водитель трамвая I класса Павел Гнусов. За право представлять Ижевск он ранее сразился в городском соревновании.

В ходе соревнований 31 водитель трамвая из 24 городов России состязались в знании теории и правил дорожного движения, а также выполняли практические задания со стандартами «Worldskills». Например, одним из заданий было провезти по маршруту установленную в салоне трамвая емкость с водой, не расплескав ни капли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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