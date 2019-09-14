50-метровый бассейн в Ижевске собираются достроить

СЕГОДНЯ 15:02 2019-09-14T15:02:53+03:00

Его передают в концессию, предварительные работы уже идут

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В Ижевске планируют достроить 50-метровый бассейн, передав его в концессию КСК «Зенит». Об этом сообщает Коммерсантъ.

Как рассказал первый вице-премьер правительства Удмуртии Александр Свинин, будущий концессионер уже ведет предварительные работы по уборке помещений, а после подписания соглашения, которое состоится в ближайшие дни, сможет достроить объект.

- Кредитный комитет нескольких банков, которые будут потенциально финансировать эту концессию, состоится до конца сентября, - отметил Александр Свинин.

Также в концессию «Зениту» передают ледовый дворец «Ижсталь». Сейчас для этого готовится необходимая проектная документация. Оказалось, что часть старых документов попросту утеряна, а некоторых ее разделов не имелось вообще.

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ИСТОЧНИК KP.RU