2019-09-18T06:36:47+03:00
Общество

Ученые Удмуртии займутся разработкой искусственного интеллекта

Уже заинтересовались ряд крупных предприятий ОПК
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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При Удмуртском федеральном исследовательском центре УрО РАН создали две лаборатории - биосистемных материалов и искусственного интеллекта. Как сообщает пресс-служба центра, это стало возможным благодаря национальному проекту «Наука».

В частности, лаборатория искусственного интеллекта будет разрабатывать методы внедрения умной машины в создание, обучение и сопровождение информационных систем использования знаний в естественно-научных, технических и социогуманитарных направлениях.

- Нейронные сети могут быть использованы для интерпретации и анализа экспериментальных данных как в режиме реального времени, так и при обработке уже существующих больших наборов данных, управления сложными экспериментами, для интерпретации и предсказания структурных, физических и химических свойств материалов, - сообщает пресс-служба.

По словам директора УдмФИЦ, уже ряд решений, которые выработали в этих лабораториях, используют в своих исследованиях не только представители удмуртского центра, но и другие научные сотрудники за пределами нашего региона. Ряд крупных предприятий ОПК уже выразил заинтересованность в результатах исследований созданных лабораторий.

СПРАВКА «КП»

Нацпроект «Наука» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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