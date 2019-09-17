2019-09-17T15:22:37+03:00
Общество

«В этом году была нехватка техники и механизаторов»: как Ижевск готовится к зиме

Глава города рассказал, какие машины были закуплены
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске активно ведется работа по подготовке к зимнему периоду. Так о некоторых новшествах рассказал глава города Олег Бекмеметьев в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+).

- Главные проблемы в прошлом году – это была нехватка техники и нехватка механизаторов.267 единиц машин было готово к работе, но на улицы выходили до 180 машин, не хватало техники, чтобы бороться с заужением и вывозом снега. Поэтому грейдеры, 8 штук, отремонтировали, людей обучили. Все средства будут направлены на покупку комплексных дорожных машин. Самое серьезное новшество – это мы хотим песко-соляная смесь заменить на регенты, минимизировать высыпание песка на дороги с 39 тысяч тонн до 4 тысяч тонн. Реагенты лучше плавит снег и лед. Также были проведены эксперименты как реагент действует на замшу, кожу, мех, - рассказал глава города.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев о назначении нового заместителя, будет ли слияние школ 30 и 40 и количестве техники для уборки снега

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Напомним, глава Удмуртии извинился перед жителями за некачественную уборку снега. И анонсировал глобальные проверки управляющих компаний.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Глава Ижевска назвал кандидатуру на пост замглавы администрации города.

- Какая сумма необходима для замены паркета в Дворце Пионеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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