В День оружейника в Ижевске возложили цветы к бюстам Калашникова и Устинова

СЕГОДНЯ 11:44 2019-09-19T11:44:22+03:00

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19 сентября в День оружейника в Сквере Победы почетные гости, руководители госорганов Удмуртии, ветераны оружейного производства, кадеты и горожане возложили цветы к бюстам Калашникова и Устинова.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, на возложении присутствовала дочь легендарного конструктора Елена Михайловна Калашникова. Ее поблагодарил глава Удмуртии Александр Бречалов за работу фонда имени Калашникова, за военно-патриотическую работу, поддержку молодых конструкторов и новые проекты.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

- Для Удмуртии, для страны сегодня большой праздник. И очень важно, что этот день мы начинаем с возложения цветов и почтения памяти двум великим гражданам нашей страны – Михаилу Тимофеевичу Калашникову и Дмитрию Федоровичу Устинову. Это люди, которые внесли огромный вклад в развитие страны. Спасибо им, - сказал глава региона.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Елена Калашникова рассказала, что ее отец всю жизнь прожил с задачей сделать простое и надежное оружие, которое не подведет солдата.

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ИСТОЧНИК KP.RU