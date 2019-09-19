«Я вас бросил в воду, как породистых щенков»: Михаил Драгунов рассказал о легендарном отце-оружейнике

СЕГОДНЯ 14:50 2019-09-19T14:50:21+03:00

А также отвечаем на вопрос, почему Ижевск стал оружейной столицей

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19 сентября, в День оружейника, в гостях у радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) сын легендарного оружейника Михаил Драгунов и сотрудник МВК имени Калашникова Вадим Хохлов.

В прямом эфире Михаил Драгунов рассказал о легендарном отце-оружейнике.

Сын легендарного конструктора, оружейник Михаил Драгунов: "С виду я белый и пушистый, а амбиций у конструкторов чуть поменьше, чем у Наполеона" 00:00 00:00

- Иногда отец брал меня на соревнования, где я впервые стрелял из оружия. После того, как он мне показал свою разработку – у меня загорелись глаза. Осознание того, что отец сделал что-то значимое, не дает опуститься ниже какого-то определенного уровня. Это заставляет держаться. Мы работали вместе на протяжении 11 лет. Он смотрел со стороны, и говорил «я вас как породистых щенков бросил в воду, утоните, так утоните, выплывете, значит хорошо», - рассказал Михаил Драгунов.

Полную запись эфира можно послушать по ссылке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- 18 сентября на набережной Ижевска, в рамках празднования Дня оружейника, открылась выставка техники. «Комсомолка» внимательно посмотрела экспонаты и собрала фоторепортаж.

ИСТОЧНИК KP.RU