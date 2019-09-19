Сразу несколько пешеходных переходов обустроят в Ижевске
В Ижевске установят сразу несколько дорожных знаков. Постановления опубликованы на сайте администрации города.
Так, пешеходный переход появится через улицу Труда перед пересечением с улицей Молодежная. Еще один обустроенный пешеходный переход появится через улицу оружейника Драгунова перед пересечением с улицей Мужвайская.
При этом по улице 5-я Подлесная на участке от улицы Песочная до улицы Нижняя установят дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».
Дорожные знаки устанавливают в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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