Сразу несколько пешеходных переходов обустроят в Ижевске

СЕГОДНЯ 16:06 2019-09-19T16:45:02+03:00

Также на одном участке появится знак «Остановка запрещена»

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В Ижевске установят сразу несколько дорожных знаков. Постановления опубликованы на сайте администрации города.

Так, пешеходный переход появится через улицу Труда перед пересечением с улицей Молодежная. Еще один обустроенный пешеходный переход появится через улицу оружейника Драгунова перед пересечением с улицей Мужвайская.

При этом по улице 5-я Подлесная на участке от улицы Песочная до улицы Нижняя установят дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

Дорожные знаки устанавливают в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU