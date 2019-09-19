Аромат, посвященный конструктору Михаилу Калашникову, появился в Ижевске
В Ижевске появился аромат, который посвятили конструктору Михаилу Калашникову. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта Удмуртии.
Фото: пресс-служба Минкульта Удмуртии
Парфюмер Ольга Замилова создала аромат, который назвала «Сад оружейника».
- Сад – это прообраз судьбы человека, о которой пишут в биографической книге Михаила Тимофеевича Калашникова. В состав аромата вошли знаковые ингредиенты алтайского края, родины Михаила Тимофеевича: алтайский рододендрон, роза, кедр, лабданум, береза, ваниль, - сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: пресс-служба Минкульта Удмуртии
Также сообщается, что парфюм не имеет деления по гендерному признаку. Он для мужчин и женщин.
Напомним, Ольга Замилова уже создала аромат, который посвятила Удмуртии (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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