Аромат, посвященный конструктору Михаилу Калашникову, появился в Ижевске

СЕГОДНЯ 15:25 2019-09-19T15:25:42+03:00

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В Ижевске появился аромат, который посвятили конструктору Михаилу Калашникову. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта Удмуртии.

Фото: пресс-служба Минкульта Удмуртии

Парфюмер Ольга Замилова создала аромат, который назвала «Сад оружейника».

- Сад – это прообраз судьбы человека, о которой пишут в биографической книге Михаила Тимофеевича Калашникова. В состав аромата вошли знаковые ингредиенты алтайского края, родины Михаила Тимофеевича: алтайский рододендрон, роза, кедр, лабданум, береза, ваниль, - сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба Минкульта Удмуртии

Также сообщается, что парфюм не имеет деления по гендерному признаку. Он для мужчин и женщин.

Напомним, Ольга Замилова уже создала аромат, который посвятила Удмуртии (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU