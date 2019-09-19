Президент России Владимир Путин прибыл в Ижевск
19 сентября, в четверг, около 17:30 в телеграмм канале Пул №3 сообщили о прибытии президента России Владимира Путина в Ижевск.
Планируется, что президент проведет заседание военно-промышленной комиссии, по итогам которой планируется подписание контрактов между Министерством обороны и предприятиями военно-промышленного комплекса Удмуртии.
А также Владимир Путин примет участие в пленарном заседании II Всероссийского форума оружейников и посетит открывшийся юношеский технопарк «Калашников».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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