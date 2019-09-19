Президент России Владимир Путин прибыл в Ижевск

СЕГОДНЯ 16:39 2019-09-19T16:45:52+03:00

Изменить размер текста: A A

19 сентября, в четверг, около 17:30 в телеграмм канале Пул №3 сообщили о прибытии президента России Владимира Путина в Ижевск.

Планируется, что президент проведет заседание военно-промышленной комиссии, по итогам которой планируется подписание контрактов между Министерством обороны и предприятиями военно-промышленного комплекса Удмуртии.

А также Владимир Путин примет участие в пленарном заседании II Всероссийского форума оружейников и посетит открывшийся юношеский технопарк «Калашников».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Вспоминаем все визиты в Удмуртию президента страны. А также собрали несколько интересных фактов.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU