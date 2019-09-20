Расписание ряда пригородных поездов изменится в Удмуртии

СЕГОДНЯ 06:19 2019-09-20T06:19:51+03:00

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Расписание ряда пригородных сообщений между Удмуртией, Татарстаном и Кировской область изменится с 21 сентября по 14 октября. Об этом сообщает пресс-служба АО «Содружество».

Перемены связана с ремонтными работами на перегоне Вятские поляны – Ямное. Она коснется следующих маршрутов: Вятские Поляны – Ижевск, Казань – Сосновка – Казань, Казань – Кизнер. Разница с действующим расписанием составит до 20 минут.

Кроме того, 21, 23 и 25 сентября пригородные поезда № 6374 Вятские Поляны – Ижевск, № 6424, № 6410 и № 6440 Казань – Сосновка, № 6926 и № 6438 Казань – Кизнер, также 22, 24, 26 сентября поезд № 6924 Казань – Кизнер на участке Вятские Поляны – Ямное будут следовать по второму неправильному пути.

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ИСТОЧНИК KP.RU