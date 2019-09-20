2019-09-20T06:19:51+03:00
Общество

Расписание ряда пригородных поездов изменится в Удмуртии

Это связано с ремонтными работами
Анастасия Волкова
Поделиться:
ФОТО: Алена СелезневаФОТО: Алена Селезнева
Изменить размер текста:

Расписание ряда пригородных сообщений между Удмуртией, Татарстаном и Кировской область изменится с 21 сентября по 14 октября. Об этом сообщает пресс-служба АО «Содружество».

Перемены связана с ремонтными работами на перегоне Вятские поляны – Ямное. Она коснется следующих маршрутов: Вятские Поляны – Ижевск, КазаньСосновка – Казань, Казань – Кизнер. Разница с действующим расписанием составит до 20 минут.

Кроме того, 21, 23 и 25 сентября пригородные поезда № 6374 Вятские Поляны – Ижевск, № 6424, № 6410 и № 6440 Казань – Сосновка, № 6926 и № 6438 Казань – Кизнер, также 22, 24, 26 сентября поезд № 6924 Казань – Кизнер на участке Вятские Поляны – Ямное будут следовать по второму неправильному пути.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Сразу несколько пешеходных переходов обустроят в Ижевске

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Транспорт Ижевска»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Успейте посмотреть»: режим работы нового фонтана в Ижевске
Из-за тренировок авиагруппы «Соколы России» в зоопарке Ижевске некоторых животных не будет в вольерах
408 жителей Удмуртии остались без света из-за долгов
23 сентября в Ижевске состоится открытие сквера «Рябиновый»
15 гектаров леса высадили в Удмуртии
Отопительный сезон начался в Удмуртии
19-летний юноша пропал в Ижевске
Очевидцы: Владимир Путин приехал в технопарк «Калашников» в Ижевске
Мальчик Никита из Ижевска рассказал Владимиру Путину о своем изобретении
Президент России Владимир Путин выступил на втором форуме оружейников в Ижевске
Видео: Владимир Путин приехал в театр оперы и балета Ижевска
Пробки в Ижевске достигли 8 баллов
В сети появился трейлер фильма о легендарном конструкторе Михаиле Калашникове
Президент России Владимир Путин прибыл в Ижевск
Сразу несколько пешеходных переходов обустроят в Ижевске
Аромат, посвященный конструктору Михаилу Калашникову, появился в Ижевске
«Я вас бросил в воду, как породистых щенков»: Михаил Драгунов рассказал о легендарном отце-оружейнике