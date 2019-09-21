Жители могут повлиять на благоустройство леса около ТРК «Столица» в Ижевске

СЕГОДНЯ 09:18 2019-09-21T09:18:01+03:00

Для этого нужно прийти на проектный семинар

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В четверг, 26 сентября, в Ижевске собирают местных жителей, чтобы с ними обсудить будущее лесопосадки около ТРК «Столица». Как сообщает пресс-служба города, пройдет проектный семинар, где горожане смогут подготовить общественное задание на благоустройство.

- Это одна из общественных территорий, которые могут стать «точками роста» для окружающих пространств и города в целом. Ее благоустройство запланировано в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», - рассказали в пресс-службе.

Хочешь обезопасить это место? Установить там ларек с горячим кофе? Или просто вырубить? Выскажи свое мнение на встрече. Приглашают всех заинтересованных жителей и представителей бизнеса. Результаты совместной работы лягут в основу проекта благоустройства территории.

Где: Ижевский торгово-экономический техникум (ул. Ворошилова, 20а)

Когда: 26 сентября, с 18:30 до 21:00

Важно! Необходимо зарегистрироваться на встречу. Для этого, пройдите по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU