«Соколы России» в Ижевске: какая будет погода и какие улицы перекроют

В субботу, 21 сентября, в Ижевске пройдет выступление пилотажной группы «Соколы России» - это авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России. Напомним, что их полет пройдет в рамках Дня оружейника 2019.

- В своей программе «Соколы России» на тяжелых сверхманевренных истребителях Су-35С покажут маневренный воздушный бой с применением наступательно-оборонительных приемов «Крюк», «Винт», «Узел», «Ракушка», - сообщали в пресс-службе города.

Сложность этой программы заключается в пилотаже боевых истребителей на малой высоте до 200 метров и ограниченном пространстве на больших скоростях - 500-800 км/ч.

Кроме воздушного боя «Соколы России» продемонстрируют групповой высший пилотаж фигур: петля Нестерова, бочка, колокол, ракушка, вираж, роспуск и др. на минимальных интервалах и дистанциях.

Выступление пройдет с 14:00 до 14:20. По сообщениям синоптиков, днем в Ижевске будут кратковременные дожди, +9…+11 градусов. Поэтому захватите с собой на просмотр горячий чай и пледы.

Напомним, что тренировки пилотов над Ижевском уже прошли. Как это было, можете посмотреть в нашем материале.

КАКИЕ УЛИЦЫ ПЕРЕКРОЮТ

Движение транспорта ограничат с 10:00 до 15:00

– по ул. Пушкинская, от ул. Кирова до ул. Советской (движется только общественный пассажирский транспорт);

– по ул. Милиционная, от ул. Бородина до ул. Кирова (прекращение движения всех транспортных средств);

– по набережной Ижевского пруда им. зодчего С.Е. Дудина, от ул. Милиционная до ул. Песочная (прекращение движения всех транспортных средств);

– по Южной набережной, от ул. Милиционная до ул. Телегина (прекращение движения всех транспортных средств);

– по ул. Максима Горького, от ул. Карла Либкнехта до ул. Кирова (движется только общественный пассажирский транспорт);

– по ул. Песочная, от ул. Береговая до набережной Ижевского пруда им. зодчего С.Е. Дудина (прекращение движения всех транспортных средств);

– по ул. Свердлова, от пер. Интернациональный до ул. Ленина (прекращение движения всех транспортных средств).

Движение общественного пассажирского транспорта в центральном квадрате организуют по ул. Пушкинская, ул. Карла Маркса, ул. Советская, ул. М. Горького, ул. Кирова, ул. К. Либкнехта, ул. Ленина и ул. Удмуртская.