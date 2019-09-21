2019-09-21T10:11:22+03:00
Происшествия

Многодетный наркобарон: в Удмуртии будут судить банду преступников

При обыске у организатора нашли 60 свертков с наркотиками
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии на скамье подсудимых окажется банда наркоторговцев. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, завершили расследование уголовного дела в отношении трех жителей Сарапула.

- Следствием установлено, что один из участников организованной группы - неработающий, ранее судимый мужчина, являющийся инвалидом 3 группы, посредством сети Интернет приобретал крупные партии синтетических наркотиков, - рассказали в пресс-службе.

Их он забирал в Ижевске, доставлял в Сарапул и расфасовывал в квартире, где еще живет его супруга и трое несовершеннолетних детей.

- Наркотики он передавал другим участникам группы – молодым людям 2000 г.р. и 1999 г.р., которые в последующем сбывали их путем оборудования тайников на территории Сарапула, - уточнили в ведомстве.

При обыске в салоне автомобиля у мужчины нашли 60 свертков с синтетическим наркотиком, в его квартире было найдено оборудование и приспособления для расфасовки.

Напомним, что за данные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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