Многодетный наркобарон: в Удмуртии будут судить банду преступников
В Удмуртии на скамье подсудимых окажется банда наркоторговцев. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, завершили расследование уголовного дела в отношении трех жителей Сарапула.
- Следствием установлено, что один из участников организованной группы - неработающий, ранее судимый мужчина, являющийся инвалидом 3 группы, посредством сети Интернет приобретал крупные партии синтетических наркотиков, - рассказали в пресс-службе.
Их он забирал в Ижевске, доставлял в Сарапул и расфасовывал в квартире, где еще живет его супруга и трое несовершеннолетних детей.
- Наркотики он передавал другим участникам группы – молодым людям 2000 г.р. и 1999 г.р., которые в последующем сбывали их путем оборудования тайников на территории Сарапула, - уточнили в ведомстве.
При обыске в салоне автомобиля у мужчины нашли 60 свертков с синтетическим наркотиком, в его квартире было найдено оборудование и приспособления для расфасовки.
Напомним, что за данные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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