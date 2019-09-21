Дорожники нашли в Удмуртии камни Ледникового периода

СЕГОДНЯ 11:25 2019-09-21T11:25:39+03:00

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Интересную находку сделали дорожные рабочие в Удмуртии, когда снимали гору по трассе на Киров. Они наткнулись на огромные валуны, которые могут быть следствием ледника. Как пишет газета «Сельская правда», на той территории и раньше находили исторические камни, но эти другой структуры.

Есть предположение, что камни являются свидетелями Ледникового периода. В доказательство приводятся сведения палеонтологов, которые утверждают, что миллионы лет назад территория, которую занимает сейчас Фалёнский район (Кировская область), была дном древнего Пермского моря.

- В последующие геологические эпохи всё здесь было покрыто мощным ледником. Остатками ледникового периода являются галечник, валуны, зачепецкие гряды. Имеются и останки животного происхождения — кости, фрагменты скелетов мамонтов. Один из скелетов был обнаружен в 5 километрах от реки Святица, а на берегу реки Талица нашли зуб мамонта. О жизни людей на территории Фалёнского района говорят находки каменных орудий, сделанных за 2,5 тысячи лет до нашей эры, - приводит историческую справку газета.

Кроме валунов, дорожники нашли и слои голубого песка в карьере. Пока не удалось найти сведений о его происхождении.

"Сельская правда"

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ИСТОЧНИК KP.RU