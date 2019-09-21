В лесопосадке на улице 40 лет Победы в Ижевске нашли труп

СЕГОДНЯ 15:18 2019-09-21T15:18:17+03:00

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В пятницу, 20 сентября, молодой человек нашел труп на улице 40 лет Победы. Местный житель прогуливался по лесопосадке и увидел в речушке чьи то ноги. Как он рассказал "Комсомольской Правде" - Ижевск, сначала он подумал, что это может быть старый манекен, но когда подошел поближе сомнений не осталось – там лежит тело человека.

На вид погибшему 40-50 лет, он был в одних штанах. Можно предположить, что тело находится там уже несколько дней. И нет видимых причин насильственной смерти. Сейчас устанавливают личность погибшего. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Удмуртии, проводится доследственная проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU