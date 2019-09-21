«Говорила мама - на параплане лети!»: о чем говорят водители, стоя в пробке из-за «Соколов России» в Ижевске
В субботу, 21 сентября, над Ижевском пролетели «Соколы России», точнее один, и, традиционно, образовались пробки. Это произошло не только из-за того, что многие вышли на улицы, но и была перекрыта часть города.
О чем же говорят водители? Очень многие просто негодуют из-за сложившейся ситуации.
Фото: "Яндекс Навигатор"
Фото: "Яндекс Навигатор"
Фото: "Яндекс Навигатор"
Кто-то недоумевает.
Фото: "Яндекс Навигатор"
Некоторые уже стали задаваться философскими вопросами.
Фото: "Яндекс Навигатор"
Фото: "Яндекс Навигатор"
А часть людей подходят к ситуации с юмором.
Фото: "Яндекс Навигатор"
Фото: "Яндекс Навигатор"
Фото: "Яндекс Навигатор"
ИСТОЧНИК KP.RU
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