«Говорила мама - на параплане лети!»: о чем говорят водители, стоя в пробке из-за «Соколов России» в Ижевске

СЕГОДНЯ 14:51 2019-09-21T14:51:20+03:00

Собрали высказывания тех, кто не любит ждать

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В субботу, 21 сентября, над Ижевском пролетели «Соколы России», точнее один, и, традиционно, образовались пробки. Это произошло не только из-за того, что многие вышли на улицы, но и была перекрыта часть города.

О чем же говорят водители? Очень многие просто негодуют из-за сложившейся ситуации.

Фото: "Яндекс Навигатор"

Фото: "Яндекс Навигатор"

Фото: "Яндекс Навигатор"

Кто-то недоумевает.

Фото: "Яндекс Навигатор"

Некоторые уже стали задаваться философскими вопросами.

Фото: "Яндекс Навигатор"

Фото: "Яндекс Навигатор"

А часть людей подходят к ситуации с юмором.

Фото: "Яндекс Навигатор"

Фото: "Яндекс Навигатор"

Фото: "Яндекс Навигатор"

ИСТОЧНИК KP.RU