2019-09-21T16:57:55+03:00
Общество

«Столица мира перепечей»: Ижевчане сняли пародию на скандальный клип Тимати и Гуфа

Музыку наложили на потрясающие виды города с высоты птичьего полета
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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В сети появилась видео-пародия на скандальный клип Тимати и Гуфа «Москва» - «Ижевск». Молодые люди переписали текст под столицу Удмуртии и наложили его на виды города с высоты птичьего полета.

«Ижевск - столица мира перепечей.

Ижевск - омон нас любит, не калечит.

Ижевск - ты в моем сердце будешь вечно».

Исполнители поют про местные достопримечательности и, особенно, уточняют, что Ижевск уже не зовут поселком городского типа.

«А еще есть ижевский пруд и там крутой закат.

Придешь с подругой туда, а уйдешь их будет пять».

Интересно, постигнет ли его та же судьба, что и клип Тимати с Гуфом?

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The Дым и Fatiss - Ижевск (пародия на Тимати и Guf - Москва).Пародия на клип "Тимати и Гуф - Москва" о Ижевске! Идея - Александр Щур ( https://vk.com/alex.shchur ) Текст, рэп - Николай Фатисов ( https://vk.com/fatiss ) Вокал: Ирина Баженова ( https://vk.com/irenbazhenova ) Музыка: TroyBoi - ili https://vk.com/thedym.izhevsk https://www.instagram.com/alexli.fe

ИСТОЧНИК KP.RU

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