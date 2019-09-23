2019-09-23T06:38:57+03:00
Общество

«По Ижевску некомфортно ходить»: блогер Илья Варламов высказался о столице Удмуртии

Он рассказал, что ему нравится и не нравится в городе
Дмитрий Бикин
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Фото: Ирина КожевниковаФото: Ирина Кожевникова
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В Ижевск вновь приехал известный блогер и урбанист Илья Варламов. В столице Удмуртии он провел встречу со своими поклонниками, где ответил на их вопросы и рассказал, какие проблемы в городе он считает наиболее актуальными. Одной из таких проблем, по мнению Варламова, являются тротуары.

– По Ижевску не очень комфортно ходить, – отметил он. – У вас около каждого тротуара протоптана дорожка по земле. Она протоптана не потому, что людям комфортно газон вытаптывать, а потому, что там (на тротуарах. – Прим. ред.) после каждого дождя появляются лужи, и просто по тротуарам ходить невозможно.

Также блогер обратил внимание на «подземку» около УдГУ, отметив, что «в нее спускаешься, как в ад». Он призвал как можно быстрее решить эту проблему.

Среди достоинств Ижевска в этот раз урбанист отметил обновленную центральную площадь и «умные» остановки.

– Я видел много общественных пространств в России, и то, что получилось в Ижевске – очень достойно, – сказал Варламов.

Напомним, блогер приезжает в Ижевск не первый раз. Ранее он уже критиковал город за необустроенные трамвайные остановки и отсутствие сувениров. А также не включил Ижевск в «личный» рейтинг городов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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