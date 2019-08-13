2019-08-13T10:38:01+03:00
Общество

«В Ижевске можно жить, но не хочется»: блогер Илья Варламов составил личный рейтинг городов

Несколько лет назад молодой человек составлял уже такой рейтинг
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Блогер и общественный деятель Илья Варламов обновил личный рейтинг городов, в которых бы хотелось жить. В списке есть и Ижевск…но он в аутсайдерах.

- Обновил свой личный рейтинг российских городов! Предыдущая версия выходила в конце 2017 года, с тех пор я объездил ещё около 20 наших городов, но некоторые в рейтинг не попали из-за своих скромных размеров или потому, что я не успел по ним толком погулять, написал блогер.

Так в лидерах оказались Екатеринбург и его добрые люди, на втором месте Казань, где, по мнению Ильи, лучшие общественные пространства в России и приятные новые заведения. А на третьем месте Севастополь, он попал в список из-за своей красоты.

Что касается Ижевска, он расположится на 48 строчке рейтинга из 69.

- Ижевск - город без центра. В нём можно жить, но совершенно не хочется, - написал в своем блоге Варламов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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