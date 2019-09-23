Жители Удмуртии стали чаще выбирать экзотические страны для отдыха

СЕГОДНЯ 08:50 2019-09-23T08:50:01+03:00

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Tele2 в Удмуртии зафиксировала значительный рост активности клиентов в международном роуминге этим летом. Общий объем интернет-трафика в поездках за границу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 6 раз. Это связано с масштабным расширением географии опции «Безлимитный интернет за границей»: оператор увеличил список стран действия услуги с 89 до 124 по сравнению с августом прошлого года. Более того, абонентам тарифного плана «Премиум» данная опция предоставляется бесплатно: услуга включена в тариф и позволяет пользоваться мобильным интернетом без доплат, не расходуя основной пакет гигабайтов.

Услуга стала популярной у клиентов Tele2 в Удмуртии с момента запуска в феврале 2018 года. Самыми активными пользователями мобильного интернета за рубежом этим летом оказались абоненты, путешествующие в Турцию, Германию и Испанию – в этих странах клиенты скачали половину общего количества израсходованных за границей гигабайтов. Лидерами рейтинга по объему скачанного интернет-трафика за рубежом в этом году стали туристы из Удмуртии в Турции.

Число клиентов оператора, выехавших летом за пределы России из Республики Удмуртии, увеличилось на 10%. Вместе абоненты Tele2, путешествующие из Ижевска, посетили около 100 стран. Самыми популярными направлениями стали Турция и Украина. Эти страны традиционно лидируют в рейтинге самых посещаемых маршрутов абонентами Tele2 в летний период. В этом году Турцию и Украину выбрали 40% всех отдыхающих абонентов оператора в Удмуртии. Третье место заняла Грузия – количество посетивших его клиентов выросло вдвое по сравнению с прошлым годом.

Среди наиболее экзотических направлений путешествий - ряд островных государств, таких как Багамы, Филиппины, Фарерские острова, африканские страны Конго, Гамбия, Камбоджа, а также регион в Китае - Макао.

Tele2 отметила значительный интерес к путешествиям по России со стороны иностранных туристов. В Удмуртию наибольший приток иностранных абонентов в этом году был из Австралии, Украины, Эстонии и Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU