«Они могли бы пойти в школу»: в Ижевске прошла акция против абортов

СЕГОДНЯ 11:17 2019-09-25T12:25:09+03:00

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В Ижевске прошла акция «Они могли бы пойти в школу». Об этом сообщает пресс-служба Ижевской епархии.

На площадке «Сети парк» разложили результаты работы в кабинетах психологической помощи беременным женщинам. За полгода в эти кабинеты обратились 145 женщин, которые хотели сделать аборт. Из них 16 решили сохранить беременность и их дети пойдут в школу.

Фото: instagram.com/ds_udm

Так, на площадке разложили 129 пар обуви, которые могли бы принадлежать родившимся детям, но они были умерщвлены в ходе абортов и 16 пар обуви с белыми шариками – спасенные дети.

- Ребята в парке уже взрослые, чтобы вести социальный образ жизни, они здесь тусуются и общаются и познают мир. И здесь они познали другую сторону мира. Некоторые благодарят: «Так здорово, что вы это делаете. Другие – ничего себе, это жестко! Это могли быть люди!» Поэтому мы радуемся за тех, кто пойдет в школу, - сказала волонтер акции Артемьева Элеонора.

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- Смартфоны, встроенные в «умные» остановки, полностью настроили.

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ИСТОЧНИК KP.RU