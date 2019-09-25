2019-09-25T12:25:09+03:00
Общество

«Они могли бы пойти в школу»: в Ижевске прошла акция против абортов

Площадкой проведения акции выбрали «Сети парк»
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: instagram.com/ds_udmФото: instagram.com/ds_udm
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В Ижевске прошла акция «Они могли бы пойти в школу». Об этом сообщает пресс-служба Ижевской епархии.

На площадке «Сети парк» разложили результаты работы в кабинетах психологической помощи беременным женщинам. За полгода в эти кабинеты обратились 145 женщин, которые хотели сделать аборт. Из них 16 решили сохранить беременность и их дети пойдут в школу.

Фото: instagram.com/ds_udm

Фото: instagram.com/ds_udm

Так, на площадке разложили 129 пар обуви, которые могли бы принадлежать родившимся детям, но они были умерщвлены в ходе абортов и 16 пар обуви с белыми шариками – спасенные дети.

- Ребята в парке уже взрослые, чтобы вести социальный образ жизни, они здесь тусуются и общаются и познают мир. И здесь они познали другую сторону мира. Некоторые благодарят: «Так здорово, что вы это делаете. Другие – ничего себе, это жестко! Это могли быть люди!» Поэтому мы радуемся за тех, кто пойдет в школу, - сказала волонтер акции Артемьева Элеонора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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