2019-09-25T12:02:33+03:00
Общество

Смартфоны, встроенные в «умные» остановки в Ижевске, работают в полном режиме

Настройка приложений завершена
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба администрации городаФото: пресс-служба администрации города
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В Ижевске завершилась настройка приложений, встроенных в «умную» остановку. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- На экране сейчас доступны маршруты и расписание транспорта, вызов экстренных служб и такси, а также официальный сайт органов власти. Также с уличного смартфона можно позвонить на любые телефонные номера России, - сообщает пресс-служба.

При этом ижевчан предупреждают, что остановки оборудованы камерами видеонаблюдения и ведется аудиозапись. В чрезвычайных ситуациях информация передается в экстренные службы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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