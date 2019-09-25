Смартфоны, встроенные в «умные» остановки в Ижевске, работают в полном режиме
В Ижевске завершилась настройка приложений, встроенных в «умную» остановку. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- На экране сейчас доступны маршруты и расписание транспорта, вызов экстренных служб и такси, а также официальный сайт органов власти. Также с уличного смартфона можно позвонить на любые телефонные номера России, - сообщает пресс-служба.
При этом ижевчан предупреждают, что остановки оборудованы камерами видеонаблюдения и ведется аудиозапись. В чрезвычайных ситуациях информация передается в экстренные службы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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