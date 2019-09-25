2019-09-25T15:00:02+03:00
Общество

«Ведьма Тамара заколдовала магазин»: в Ижевске решили кардинально расправляться с теми, кто мусорит

Необычное объявление появилось на дверях магазина
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: "Злой ижевчанин"Фото: "Злой ижевчанин"
Изменить размер текста:

В Ижевске необычным способом решили бороться с покупателями, которые мусорят. На дверях одного из магазина в районе Металлург появилось объявление, вот что было написано:

- Ведьма Тамара с Буммаша заколдовала магазин: кто кладет свой мусор в мешках под эту дверь, у вас на руках выйдут бородавки (проверено, не сомневайтесь!). Если это сообщение до вас «не дошло», то до вас дойдет полиция (тоже не сомневайтесь). Будьте осторожны ради собственной безопасности! Пожалуйста берегите свое здоровье. (Орфография и пунктуация сохранена – Прим. ред.).

Фотографию выложили в историю паблика «Злой ижевчанин» в «Инстаграме». Интересно, получится ли у авторов объявления бороться таким способом с нарушителями?

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- 9-классница из Ижевска Ульяна Прохорова разработала специальное покрытие для детских площадок. Подробности узнала «Комсомолка».

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ижевчанина задержали за хранение синтетических наркотиков
Концепцию использования главного корпуса Ижевского оружейного завода представили в Ижевске
Группа «Мельница» выступит в Ижевске
Tele2 выходит на биржу
В начале октября в Удмуртии закончится пожароопасный сезон
В ходе операции «Розыск» в Удмуртии было задержано 30 преступников
«Парки Ижевска» могут взять под управление Центральную площадь
Высокоскоростной интернет появился в лечебно-оздоровительном комплексе «Заря» в Удмуртии
Октябрь в Удмуртии будет теплее обычного
Елизавета Туктамышева решила выступить на Кубке Санкт-Петербурга по фигурному катанию
Tele2 и банк ВТБ запускают нового виртуального оператора связи
«Самую глубокую яму» Ижевска заасфальтировали
Ижевчанин лишился более 100 тысяч рублей из-за мошенников
Не согласился с ценами: жителя Удмуртии задержали в Мордовии
«Они могли бы пойти в школу»: в Ижевске прошла акция против абортов
Образовательная программа по кибербезопасности в Сириусе завершилась уникальным соревнованием
Теплоноситель подали ко всем соцучреждениям и домам Ижевска
Смартфоны, встроенные в «умные» остановки в Ижевске, работают в полном режиме
Недострой в Ижевске огородили по итогам прокурорской проверки
До и после: в Ижевске открыли «Рябиновый» сквер
«Нелепый вброс»: глава Удмуртии рассказал о дальнейшей судьбе онкодиспансера в Ижевске
С помощью прокуратуры Удмуртии удалось прекратить работу бара, который нарушал закон «о тишине»
48 фактов незаконного оборота алкоголя выявлено в Удмуртии
На трассе Ижевск - Сарапул продолжатся дополнительные работы
Традицию вручать макет автомата лучшему игроку «Ижстали» оценили зарубежные пользователи