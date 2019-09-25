«Ведьма Тамара заколдовала магазин»: в Ижевске решили кардинально расправляться с теми, кто мусорит

СЕГОДНЯ 14:14 2019-09-25T15:00:02+03:00

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В Ижевске необычным способом решили бороться с покупателями, которые мусорят. На дверях одного из магазина в районе Металлург появилось объявление, вот что было написано:

- Ведьма Тамара с Буммаша заколдовала магазин: кто кладет свой мусор в мешках под эту дверь, у вас на руках выйдут бородавки (проверено, не сомневайтесь!). Если это сообщение до вас «не дошло», то до вас дойдет полиция (тоже не сомневайтесь). Будьте осторожны ради собственной безопасности! Пожалуйста берегите свое здоровье. (Орфография и пунктуация сохранена – Прим. ред.).

Фотографию выложили в историю паблика «Злой ижевчанин» в «Инстаграме». Интересно, получится ли у авторов объявления бороться таким способом с нарушителями?

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ИСТОЧНИК KP.RU