Концепцию использования главного корпуса Ижевского оружейного завода представили в Ижевске

СЕГОДНЯ 17:23 2019-09-25T17:23:46+03:00

На мероприятии отметили, что неуместно использовать площадь под развлекательные объекты

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В Ижевске 24 сентября Центр развития дизайна и городской среды представил концепцию использования главного корпуса Ижевского оружейного завода. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Удмуртия».

На презентации было отмечено, что неуместно будет использовать площадь корпуса под развлекательные и торговые объекты.

По словам советника главы республики по вопросам развития городской среды Вячеслава Правдзинского большая часть сервисов, будет носить коммерческую составляющую.

Конкретных договоренностей по расположению объектов сейчас нет. Однако при встрече с бизнес-сообществом мы выяснили, что крупные игроки готовы включиться в проект. Но все будет зависеть от того, что мы представим в итоге, какие ограничения выявятся после научных изысканий»,— пояснил господин Правдзинский.

В здании планируют разместить культурные, образовательные и инновационные проекты.

- Внешне ничего не поменяется. Но внутри будет проходить разветвленная улица, которая станет всесезонным функциональным пространством для жителей и гостей Ижевска. Также в здании будут находиться магазины, офисы, семейный центр, - сказала куратора проекта Полина Тюми.

Напомним, глава Удмуртии рассказал, что будет происходить с главным корпусом оружейного завода в Ижевске. И, да, подвижки есть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/718007" frameborder="0"></iframe> Момент падения башни ИжМаша (Ижевск).видео: https://vk.com/larvr в ИГГС

ИСТОЧНИК KP.RU