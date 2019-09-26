2019-09-26T14:13:34+03:00
Происшествия

Двоих мужчин из Удмуртии и мужчину из Татарии обвиняют в незаконном распространении наркотиков и отмывании денег

Уголовное дело направлено в суд
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске направлено в суд уголовное дело по факту незаконного распространения наркотиков и отмывания денег. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Установлено, что с января 2018 по июнь 2019 года один из обвиняемых, 19-летний житель Татарстана заказывал в интернете наркотическое средство, которое в последующем фасовал на мелкие партии и передавал через соцсети. Из тайников вещества забирал 21-летний уроженец Сарапула и распространял наркотики. В начале 2019 года в группу вступил 18-летний ижевчанин, он также занимался сбытом веществ, - сообщает ведомство.

В июне 2019 года злоумышленники были задержаны, в машине у жителя Татарстана были обнаружены наркотики. На территории Удмуртии было изъято несколько свертков в тайниках. Также двое молодых людей обвиняются в отмывании денег. Они получали крупные суммы за реализацию веществ. В общей сложности было легализовано около 800 тысяч рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Теперь молодым людям грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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