2019-09-26T09:39:52+03:00
Общество

С несанкционированных свалок в Удмуртии вывезено 300 КАМАЗов мусора

Также была ликвидирована самая большая свалка – 2012 тонн мусора
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: ООО "Спецавтохозяйство"Фото: ООО "Спецавтохозяйство"
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В Удмуртии продолжается работа по ликвидации несанкционированных свалок. Так, за три недели Регоператор вывез 300 КАМАЗов мусора из разных районов республики. Об этом сообщает пресс-служба Регоператора по обращению с ТКО.

- Всего было вывезено 2896 тонн мусора. Также была ликвидирована самая большая свалка в лесу у деревни Сокол в Завьяловском районе. Оттуда вывезли 2012 тонн мусора, - сообщает пресс-служба.

На данный момент работы продолжаются и на очереди свалка в селе Кильмезь в Сюмсинском районе, там лежит около 100 тонн мусора.

Посмотреть, где идёт вывоз свалок, а где стало чисто, можно на официальном сайте Регопеартора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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