С несанкционированных свалок в Удмуртии вывезено 300 КАМАЗов мусора
В Удмуртии продолжается работа по ликвидации несанкционированных свалок. Так, за три недели Регоператор вывез 300 КАМАЗов мусора из разных районов республики. Об этом сообщает пресс-служба Регоператора по обращению с ТКО.
- Всего было вывезено 2896 тонн мусора. Также была ликвидирована самая большая свалка в лесу у деревни Сокол в Завьяловском районе. Оттуда вывезли 2012 тонн мусора, - сообщает пресс-служба.
На данный момент работы продолжаются и на очереди свалка в селе Кильмезь в Сюмсинском районе, там лежит около 100 тонн мусора.
Посмотреть, где идёт вывоз свалок, а где стало чисто, можно на официальном сайте Регопеартора.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Сколько пешеходов пострадало в ДТП за восемь месяцев 2019 года.
- В Ижевске открыли сквер имени Михаила Калашникова.
- За прошлую неделю количество заболевших ОРВИ выросло на 30%.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»