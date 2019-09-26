Проезд на автобусе станет дешевле для жителей нескольких городов Удмуртии

СЕГОДНЯ 15:58 2019-09-26T16:47:56+03:00

Стоимость проезда будет ниже при оплате банковской картой

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В Ижевске, Можге и Глазове на два месяца стоимость проезда в автобусе снизится при оплате банковской картой. Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ.

- На билете пассажиры будут видеть базовую стоимость проезда в Ижевске – 20 рублей, в Можге и Глазове – 19 рублей. При этом у пользователей карт VISA* будет списано на два рубля меньше (18 и 17 рублей), - сообщает пресс-служба.

Акция начнется 1 октября и продлится два месяца.

Ознакомиться с правилами акции «Проезд дешевле с картой Visa» можно будет на сайте.

*ВИЗА

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ИСТОЧНИК KP.RU