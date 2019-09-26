2019-09-26T10:28:31+03:00
Общество

Будет ли на новой Центральной площади в Ижевске ледовый городок?

И как новое общественное пространство пережило праздники
Людмила Куликова
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Открытие новой Центральной площади в Ижевске вызвало много вопросов, связанных с ее дальнейшим содержанием. «Будет грустно, если после зимы «поплывет» брусчатка или потрескается покрытие», - делятся своими переживаниями жителями. Первое испытание площадка уже пережила – на ней отметили День оружейника. Однако, по мнению специалистов, самое страшное еще впереди.

- Главная проблема – на площадь пришли экстремальщики. Это те, кто катается на велосипедах, самокатах, скейтбордах и делают различные трюки. Уже был случай, что они сбили ребенка, - рассказала в эфире «НАШЕго Радио» в Ижевске (103.8 FM)(12+) автор проекта Центральной площади Любовь Варламова.

Стало понятно – для любителей экстрима понадобится отдельное, альтернативное пространство. Ну а пока за площадью и за ее состоянием нужно будет внимательно следить.

- Я бы хотела покритиковать конструктивно муниципальную полицию Ижевска. Они не пресекают какие-либо нарушения на площади. Это кошмар. Но, надеюсь, что это услышат и послушают людей в социальных сетях, и у нас на площади будет спокойно, - заключила Любовь Варламова.

ЧТО БУДЕТ ЗИМОЙ?

Специалисты убеждены – волноваться не стоит. Несмотря на кажущуюся хрупкость, Центральная площадь выдержит на себе и Ледовый городок, и городскую елку. Для них уже даже определили места. Собственно, главная зеленая красавица Ижевска будет стоять между «сухим» фонтаном и зоной под сценой.

- Ледовый городок - это прилегающая территория около елки. Будет и каток, который сделают на месте фонтана. Ему ничего не будет от этого, - рассказала Любовь Варламова.

Кстати, 23 сентября фонтан начали консервировать на зиму. Поэтому красивое светомузыкальное шоу жители смогут увидеть теперь только весной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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