Бывший замначальника автобазы закупал плохое топливо для транспорта МВД по Удмуртии

СЕГОДНЯ 07:05 2019-09-27T08:27:30+03:00

Сейчас он поплатится за это

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В суде Удмуртии рассмотрели дело бывшего заместителя начальника автобазы, который два года закупал плохое топливо для нужд МВД. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, это происходило с 2017 по 2019 года. Он не исполнял свои служебные обязанности по обеспечению качества услуг из личной заинтересованности.

- Суд удовлетворил ходатайство следователя, бывшему сотруднику базы назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе.

При назначении такого наказания учли, что он возместил ущерб. А потерпевшая сторона приняла извинение и согласилась на прекращение уголовного преследования.

В МВД отметили, что факт преступной деятельности бывшего работника был выявлен сотрудниками ОРЧ СБ МВД по Удмуртии. Кроме того, была проведена служебная проверка, по результатам которой руководители уволенного работника были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU