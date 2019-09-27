Бывший замначальника автобазы закупал плохое топливо для транспорта МВД по Удмуртии
В суде Удмуртии рассмотрели дело бывшего заместителя начальника автобазы, который два года закупал плохое топливо для нужд МВД. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, это происходило с 2017 по 2019 года. Он не исполнял свои служебные обязанности по обеспечению качества услуг из личной заинтересованности.
- Суд удовлетворил ходатайство следователя, бывшему сотруднику базы назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе.
При назначении такого наказания учли, что он возместил ущерб. А потерпевшая сторона приняла извинение и согласилась на прекращение уголовного преследования.
В МВД отметили, что факт преступной деятельности бывшего работника был выявлен сотрудниками ОРЧ СБ МВД по Удмуртии. Кроме того, была проведена служебная проверка, по результатам которой руководители уволенного работника были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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