2019-09-27T08:27:30+03:00
Происшествия

Бывший замначальника автобазы закупал плохое топливо для транспорта МВД по Удмуртии

Сейчас он поплатится за это
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

В суде Удмуртии рассмотрели дело бывшего заместителя начальника автобазы, который два года закупал плохое топливо для нужд МВД. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, это происходило с 2017 по 2019 года. Он не исполнял свои служебные обязанности по обеспечению качества услуг из личной заинтересованности.

- Суд удовлетворил ходатайство следователя, бывшему сотруднику базы назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе.

При назначении такого наказания учли, что он возместил ущерб. А потерпевшая сторона приняла извинение и согласилась на прекращение уголовного преследования.

В МВД отметили, что факт преступной деятельности бывшего работника был выявлен сотрудниками ОРЧ СБ МВД по Удмуртии. Кроме того, была проведена служебная проверка, по результатам которой руководители уволенного работника были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Мужчина избил до смерти свою сожительницу. Какое наказание ему грозит.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Завершились работы по установке ограждений школ Ижевска
10 соцучреждений и 62 дома остались без отопления и горячей воды в Ижевске из-за порыва трубопровода
В детском саду в Удмуртии обнаружили нарушения санитарных норм
На улице 50 лет Пионерии в Ижевске произошел порыв трубопровода с горячей воды
Музей имени Калашникова в Ижевске временно закрывается
Средняя зарплата жителей Удмуртии увеличилась
Школе в Ижевске присвоят имя Михаила Калашникова
Житель Удмуртии до смерти избил свою сожительницу
Новые граффити появились на улицах Ижевска
Tele2 в третий раз стала компанией с самой сильной репутацией в телекоме
«Вывели на чистую воду»: В каких родниках Удмуртии можно пить
Проезд на автобусе станет дешевле для жителей нескольких городов Удмуртии
В России успешно протестировали квантовое шифрование на ВОЛС с рекордным расстоянием
Нового главу Ярского района назначили в Удмуртии
Елизавета Туктамышева выиграла на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга