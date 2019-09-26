Житель Удмуртии до смерти избил свою сожительницу
В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего ранее судимого местного жителя. Он до смерти избил свою сожительницу.
- В июле 2019 года обвиняемый выпивал со своей 45-летней гражданской супругой. Позже между ними произошла ссора, и мужчина избил женщину руками и ногами, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.
Потерпевшую в тяжелом состоянии отвезли в больницу, где она на следующий день скончалась. В рамках расследования дела допрошены свидетели, проведены экспертизы. Уголовное дело направлено с обвинительным заключением в суд. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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