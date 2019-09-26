2019-09-26T17:32:51+03:00
Происшествия

Житель Удмуртии до смерти избил свою сожительницу

Между ними произошла ссора
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего ранее судимого местного жителя. Он до смерти избил свою сожительницу.

- В июле 2019 года обвиняемый выпивал со своей 45-летней гражданской супругой. Позже между ними произошла ссора, и мужчина избил женщину руками и ногами, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Потерпевшую в тяжелом состоянии отвезли в больницу, где она на следующий день скончалась. В рамках расследования дела допрошены свидетели, проведены экспертизы. Уголовное дело направлено с обвинительным заключением в суд. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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