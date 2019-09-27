2019-09-27T07:10:54+03:00
Общество

Средняя зарплата жителей Удмуртии увеличилась

Теперь среднее вознаграждение за труд равняется 33,3 тыс. рублей
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

Удмуртстат сообщил, что у жителей Удмуртии увеличилась среднемесячная зарплата за январь-июль 2019 года. Теперь она составляет 33,3 тыс. рублей, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года. А вот с учетом изменения в ценах, зарплата увеличилась на 2,3%.

Сообщается, что средняя оплата труда в республике в июле составила 33,5 тыс. рублей. Больше всех в этом месяце получили те, кто работает в финансовых и страховых компаниях (63,8 тыс. руб.), а также в сфере добычи полезных ископаемых (53,1 тыс. руб.). Меньше всего зарплата была у работников сельского и лесного хозяйства (25,1 тыс. руб.)

Кстати, Удмуртия сейчас находится на шестом месте среди 14 регионов ПФО по уровню средней зарплаты. Первое место у Пермского края (37,18 тыс. руб.), последнее у Саратовской области (27,5 тыс. руб.).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Еще одно учреждение в Ижевске получит имя Михаила Калашникова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Завершились работы по установке ограждений школ Ижевска
10 соцучреждений и 62 дома остались без отопления и горячей воды в Ижевске из-за порыва трубопровода
В детском саду в Удмуртии обнаружили нарушения санитарных норм
На улице 50 лет Пионерии в Ижевске произошел порыв трубопровода с горячей воды
Музей имени Калашникова в Ижевске временно закрывается
Бывший замначальника автобазы закупал плохое топливо для транспорта МВД по Удмуртии
Школе в Ижевске присвоят имя Михаила Калашникова
Житель Удмуртии до смерти избил свою сожительницу
Новые граффити появились на улицах Ижевска
Tele2 в третий раз стала компанией с самой сильной репутацией в телекоме
«Вывели на чистую воду»: В каких родниках Удмуртии можно пить
Проезд на автобусе станет дешевле для жителей нескольких городов Удмуртии
В России успешно протестировали квантовое шифрование на ВОЛС с рекордным расстоянием
Нового главу Ярского района назначили в Удмуртии
Елизавета Туктамышева выиграла на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга