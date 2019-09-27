Средняя зарплата жителей Удмуртии увеличилась

СЕГОДНЯ 07:10 2019-09-27T07:10:54+03:00

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Удмуртстат сообщил, что у жителей Удмуртии увеличилась среднемесячная зарплата за январь-июль 2019 года. Теперь она составляет 33,3 тыс. рублей, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года. А вот с учетом изменения в ценах, зарплата увеличилась на 2,3%.

Сообщается, что средняя оплата труда в республике в июле составила 33,5 тыс. рублей. Больше всех в этом месяце получили те, кто работает в финансовых и страховых компаниях (63,8 тыс. руб.), а также в сфере добычи полезных ископаемых (53,1 тыс. руб.). Меньше всего зарплата была у работников сельского и лесного хозяйства (25,1 тыс. руб.)

Кстати, Удмуртия сейчас находится на шестом месте среди 14 регионов ПФО по уровню средней зарплаты. Первое место у Пермского края (37,18 тыс. руб.), последнее у Саратовской области (27,5 тыс. руб.).

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ИСТОЧНИК KP.RU