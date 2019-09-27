2019-09-27T07:45:18+03:00
Общество

Музей имени Калашникова в Ижевске временно закрывается

Но тир и сувенирная лавка будут работать
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Музей имени Калашникова в Ижевске временно закрывается на капитальный ремонт. Как сообщает министерство культуры региона, он не будет работать с 24 сентября по 15 октября.

- … временно приостанавливает прием посетителей на экспозиции и выставках в связи с проведением капитального ремонта экспозиционно-выставочных залов к празднованию 100-летнего юбилея Михаила Тимофеевича Калашникова, - говорится в сообщении.

Однако, будут работать тир, сувенирная лавка и интерактивная площадка «Лаборатория научных развлечений».

Изменился и на время режим работы с 27 сентября. Теперь посетить комплекс можно будет с 10.00 до 18.00 (обед с 13.30 до 14.00).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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