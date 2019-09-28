Ижевский летний сад им.Горького стал лучшим в международном конкурсе

СЕГОДНЯ 08:41 2019-09-28T08:41:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Летний сад им.Горького стал лучшим открытым парком развлечений с количеством посетителей до 1 млн человек на международном конкурсе-смотре «Хрустальное колесо-2019». Об этом на своей странице во Вконтакте сообщил Сергей Буторин – директор парков Ижевска.

- Всего за полтора года команда «Парки Ижевска» проделала колоссальную работу при поддержке многих из вас и руководства города и республики, - рассказал Сергей Викторович. - Мы по праву заслужили признание на всероссийском и международном уровне! Каждый день каждый из нас работает, чтобы ижевчане чувствовали себя в парках - как дома!

Также Буторин поблагодарил всех горожан, правительство и главу Удмуртии, а также администрацию и главу города Олега Бекмеметьева за оказанное доверие и пообещал не останавливаться на достигнутом.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Многодетным семьям в Удмуртии компенсируют плату за «коммуналку»

ИСТОЧНИК KP.RU