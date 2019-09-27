2019-09-27T16:31:46+03:00
Общество

Многодетным семьям в Удмуртии компенсируют плату за «коммуналку»

На эти цели в республиканском бюджете предусмотрены дополнительные средства
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии многодетным семьям компенсируют расходы на оплату «коммуналки». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Малообеспеченным категориям граждан, чья плата за коммунальные услуги превышает 22% от совокупного дохода семьи предоставляются субсидии за оплату «коммуналки». Многодетным семьям компенсируют 30%, - сообщает пресс-служба.

На эти цели в республиканском бюджете предусмотрены дополнительные средства. Так, за восемь месяцев 2019 года 22,8 тысяч малоимущим семьям предоставлена субсидия в размере 324,6 млн рублей.

В 2020 году в республиканском бюджете запланированы средства на выплату субсидий для оплаты жилого помещения и коммунальных услуг малообеспеченным категориям граждан - 536,5 млн, для выплаты компенсации многодетным семьям -108,6 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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