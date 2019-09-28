Две женщины погибли в ДТП на трассе в Удмуртии

СЕГОДНЯ 09:23 2019-09-28T09:23:23+03:00

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В пятницу, 27 сентября, на 46 километре трассы Ижевск-Ува произошла авария, в результате которой погибли две женщины. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Так, около 15:35 водитель «десятки» - 41-летняя женщина – пошла на обгон, но не справилась с управлением и столкнулась с грузовым автомобилем «ISUZU». Она и ее пассажир – 39-летняя женщина – погибли. Мужчина, находящийся за рулем грузовика, получил травмы.

В ГИБДД напоминают, что перед тем, как начать обгон, «водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения».

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ИСТОЧНИК KP.RU