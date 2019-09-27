18-летний ижевчанин избил подростка битой
В Ижевске возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя, который избил несовершеннолетнего битой.
- 22 сентября днем потерпевший со своим приятелем находились на улице Спортивная. Позже между ним и 18-летним обвиняемым произошла ссора из-за девушки. Злоумышленник в ходе драки избил битой потерпевшего по голове и грудной клетке. Также знакомый потерпевшего избил друга потерпевшего, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.
Подростков отвезли в больницу с травмами различной тяжести. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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