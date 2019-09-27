2019-09-27T16:04:21+03:00
Происшествия

18-летний ижевчанин избил подростка битой

Возбуждено уголовное дело
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

В Ижевске возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя, который избил несовершеннолетнего битой.

- 22 сентября днем потерпевший со своим приятелем находились на улице Спортивная. Позже между ним и 18-летним обвиняемым произошла ссора из-за девушки. Злоумышленник в ходе драки избил битой потерпевшего по голове и грудной клетке. Также знакомый потерпевшего избил друга потерпевшего, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Подростков отвезли в больницу с травмами различной тяжести. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту гибели 17-летнего подростка. Что с ним случилось.

- Кажется, в Удмуртию идет потепление! Однако, в эти выходные мы его не почувствуем... Подробный прогноз погоды на ближайшие дни уже на сайте.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Астролог из Ижевска рассказала о любовных отношениях между знаками зодиака
Многодетным семьям в Удмуртии компенсируют плату за «коммуналку»
Определилось название сквера на улице Оружейника Драгунова в Ижевске
Елизавета Туктамышева стала лучшей на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга
По факту гибели 17-летнего юноши в Удмуртии проводится доследственная проверка
Какая погода будет в Удмуртии в выходные
25-летнего ижевчанина обвиняют в поджоге многоквартирного дома
На перекрестке в Ижевске произошло ДТП
29 сентября в Ижевске ограничат движение по улице Голублева
Полтора месяца не было газа: в Ижевске с помощью судебных приставов удалось включить газ в доме
Завершились работы по установке ограждений школ Ижевска
10 соцучреждений и 62 дома остались без отопления и горячей воды в Ижевске из-за порыва трубопровода
В детском саду в Удмуртии обнаружили нарушения санитарных норм
На улице 50 лет Пионерии в Ижевске произошел порыв трубопровода горячей воды
Музей имени Калашникова в Ижевске временно закрывается
Средняя зарплата жителей Удмуртии увеличилась
Бывший замначальника автобазы закупал плохое топливо для транспорта МВД по Удмуртии
Школе в Ижевске присвоят имя Михаила Калашникова
Житель Удмуртии до смерти избил свою сожительницу
Новые граффити появились на улицах Ижевска
Tele2 в третий раз стала компанией с самой сильной репутацией в телекоме
«Вывели на чистую воду»: Из каких родников Удмуртии можно пить
Проезд на общественном транспорте станет дешевле для жителей нескольких городов Удмуртии
В России успешно протестировали квантовое шифрование на ВОЛС с рекордным расстоянием
Нового главу Ярского района назначили в Удмуртии
Елизавета Туктамышева выиграла на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга