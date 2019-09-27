18-летний ижевчанин избил подростка битой

СЕГОДНЯ 15:29 2019-09-27T16:04:21+03:00

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В Ижевске возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя, который избил несовершеннолетнего битой.

- 22 сентября днем потерпевший со своим приятелем находились на улице Спортивная. Позже между ним и 18-летним обвиняемым произошла ссора из-за девушки. Злоумышленник в ходе драки избил битой потерпевшего по голове и грудной клетке. Также знакомый потерпевшего избил друга потерпевшего, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Подростков отвезли в больницу с травмами различной тяжести. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU