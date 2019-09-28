СЕГОДНЯ 09:47 2019-09-28T09:47:30+03:00

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Чемпионка мира из Ижевска Алина Загитова примет участие в ледовом шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Об этом в своем Инстаграм сообщила Татьяна Навка – продюсер проекта и исполнительница главной роли.

- Ещё одна чудесная новость для всех поклонников и любителей фигурного катания! – рассказала Татьяна. - Наша сказочная семья «Спящей Красавицы. Легенда Двух Королевств» пополнилась потрясающей фигуристкой, на данный момент лучшей фигуристкой Мира и Олимпийской чемпионкой - Алиной Загитовой! Сразу по окончании чемпионата России она будет участвовать в нашей сказке на льду, и в период новогодних каникул будет радовать вас своим необыкновенным катанием!

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ИСТОЧНИК KP.RU