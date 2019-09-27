Елизавета Туктамышева стала лучшей на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 14:42 2019-09-27T15:53:16+03:00

Несмотря на падение, фигуристка получила больше всех баллов

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В Санкт-Петербурге завершился первый этап Кубка города по фигурному катанию. По итогам двух программ выиграла Елизавета Туктамышева.

После короткой программы Туктамышева лидировала с результатом 80.60 балла. 27 сентября прошли прокаты произвольной программы. Несмотря на падение Елизавета откатала программу чисто и получила за нее 148.52 балла. В сумме фигуристка набрала 229.12 балла, опередив свою соперницу на 36 баллов.

Напомним, следующими соревнованиями спортсменки станет этап ISU Challenger – Finlandia Trophy. Он пройдет в финском Эспоо с 11 по 13 октября. Также на этапе выступят сильные соперницы Софья Самодурова и Алена Косторная.

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Елизавета Туктамышева. 1 Этап Кубка Санкт-Петербурга 27.09.2019 Произвольная программа.

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ИСТОЧНИК KP.RU