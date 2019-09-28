Ижевчанина осудят за поджог многоквартирного дома

СЕГОДНЯ 11:29 2019-09-28T11:29:56+03:00

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В Ижевске окончено расследование уголовного дела против 25-летнего ижевчанина, поджегшего многоквартирный дом в поселке Машиностроителей: оно направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба МВД Удмуртии.

Инцидент произошел в ночь с 18 на 19 июля. Обвиняемый пришел в одну из квартир дома №44 в гости. В ходе распития алкоголя между гостем и хозяйкой квартиры произошел конфликт. Злоумышленник ушел из квартиры и поджег деревянную подъездную дверь. Жители, почувствовав запах гари, вызвали пожарную бригаду.

- Потерпевшими признаны 22 человека. Сумма ущерба превысила 10 500 000 рублей, - рассказали в ведомстве.

Известно, что поджигатель уже неоднократно был судим.

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ИСТОЧНИК KP.RU