2019-09-28T14:00:01+03:00
Общество

«Птичий сквер» появился в Ижевске

Накануне состоялось его торжественное открытие
Анастасия Волкова
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ФОТО: пресс-служба Администрации города.ФОТО: пресс-служба Администрации города.
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Новое благоустроенное пространство появилось в Ижевске: между домами по ул.Пушкинская, 158 и ул. Коммунаров 191А открыли «Птичий сквер». Об этом сообщает пресс-служба города.

Здесь, на площади 2600 квадратных метров, обустроили пешеходные дорожки, газоны и клумбы, установили 10 скамеек, 16 светильников и 18 урн. Кроме того, была отремонтирована система ливневой канализации.

В центре сквера появилось арт-инсталляция, сконструированная из зеркальных труб с кормушками и скворечниками, а цокольный этаж дома №158 теперь украшает граффити с изображением редких птиц Удмуртии.

На торжественном открытие сквера присутствовали гости из зоопарка – павлины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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